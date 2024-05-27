3 обереги біля вхідних дверей, які не пускатимуть лихо до вашого дому

Що треба повісити над входом, щоб у вашій оселі панували щастя, добробут і злагода: народні прикмети.

Наші пращури завжди вішали біля вхідних дверей якісь предмети, бо знали, що вони не лише захищатимуть їх від лиха, а й приноситимуть у дім добробут і достаток. Розповідаємо, які речі можуть бути талісманами для вашого дому.

Які обереги-талісмани можна повісити біля вхідних дверей: народні прикмети

Ікона. Християни завжди вішали над вхідними дверями ікону "Семистрільна". Бо вважається, що саме цей образ захищає всю родину від різного лиха, а також приносить у дім злагоду, добробут і щастя.

Християни завжди вішали над вхідними дверями ікону "Семистрільна". Бо вважається, що саме цей образ захищає всю родину від різного лиха, а також приносить у дім злагоду, добробут і щастя. Підкова. Наші пращури вважали, що немає кращого оберегу для дому, ніж підкова. Якщо повістити її над дверима, то в домі завжди пануватимуть мир і велике багатство. Також підкова приносить щастя та допомагає від нечистих сил. Цей предмет треба обов’язково вішати ріжками вгору, тоді у вашому домі прибуватиме здоров’я, гроші та щастя. А якщо повісити навпаки, то підкова захищатиме оселю від недоброзичливих і злих людей.

Наші пращури вважали, що немає кращого оберегу для дому, ніж підкова. Якщо повістити її над дверима, то в домі завжди пануватимуть мир і велике багатство. Також підкова приносить щастя та допомагає від нечистих сил. Цей предмет треба обов’язково вішати ріжками вгору, тоді у вашому домі прибуватиме здоров’я, гроші та щастя. А якщо повісити навпаки, то підкова захищатиме оселю від недоброзичливих і злих людей. Вінок із сухоцвітів. Якщо зібрати в букет чи вінок деякі трави, то можна захистити свою оселю від злиднів та усілякого лиха. Такий оберіг треба повісити біля входу в будинок. У ньому мають бути такі трави:

звіробій;

крушина;

ялівець;

кропива;

м’ята;

полин;

гілочки верби чи берези з бруньками.

Читайте також:

Коли найдовший день 2024 року: дата літнього сонцестояння, традиції та прикмети

Може підставити вас будь-якої миті: 5 ознак того, що людина лише прикидається доброзичливою

Ніколи не зрадять: чоловіки з цими іменами – справжні однолюби