В платье с V-образным вырезом и изумрудным колье: элегантный выход Лили Гладстон

Актриса вышла на красную дорожку в наряде от Prada.

Каннский кинофестиваль прошел, а мы продолжаем рассматривать образы звездных красавиц с красной дорожки.

Наше внимание привлекла звезда фильма "Убийцы цветочной луны" – Лили Гладстон. Актриса появилась на церемонии закрытия кинофестиваля в элегантном изумрудно-черном платье Prada со шлейфом и V-образным вырезом.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Аутфит Лили дополнила укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками, серьгами-звездами и колье в виде листьев с изумрудами.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

А на вечеринке от бренда Chopard Гладстон появилась в красном платье с пышной юбкой и накидкой сверху.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

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