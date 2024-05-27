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У сукні з V-подібним вирізом і смарагдовим кольє: елегантний вихід Лілі Гладстон

У сукні з V-подібним вирізом і смарагдовим кольє: елегантний вихід Лілі Гладстон

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Акторка вийшла на червону доріжку у вбранні від Prada.

Каннський кінофестиваль минув, а ми продовжуємо розглядати образи зіркових красунь із червоної доріжки.

Нашу увагу привернула зірка фільму "Вбивці квіткової повні" – Лілі Гладстон. Акторка з'явилася на церемонії закриття кінофестивалю в елегантній смарагдово-чорній сукні Prada зі шлейфом і V-подібним вирізом.

Лілі Гладстон / © Associated Press
Лілі Гладстон / Фото: Associated Press
Лілі Гладстон / © Associated Press
Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Аутфіт Лілі доповнила укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками, сережками-зірками і кольє у вигляді листя зі смарагдами.

Лілі Гладстон / © Associated Press
Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

 А на вечірці від бренду Chopard Гладстон з'явилася у червоній сукні з пишною спідницею і накидкою зверху.

Лілі Гладстон / © Associated Press
Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

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