ГУР запустило портал о преступниках в войне против Украины

В Главном управлении разведки Минобороны убеждены – война и санкции станут одним из звеньев цифрового оружия против РФ и его приспешников.

Теперь данные всех преступников в войне в Украине будут собраны в одном портале.

Главное управление разведки Минобороны Украины запускает новый он-лайн ресурс: Война и санкции. Там будут собирать полную информацию о спонсорах и соучастниках российской агрессии против цивилизованного мира.

Об этом сообщили в ГУР.

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"Портал будет иметь публичный доступ. И будет постоянно пополняться", – говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки Минобороны убеждены – война и санкции станут одним из звеньев цифрового оружия против России и его приспешников.

"В частности, ко Дню защиты детей на портале появилась информация о похитителях наших несовершеннолетних с оккупированных территорий и всех причастных к принудительной депортации детей в РФ. А это сотни и сотни людей, совершивших этот акт геноцида против Украины", — отметили в ГУР.

Напомним, Россия скрывает данные о похищенных в Украине детях и игнорирует любые запросы международного сообщества предоставить соответствующую информацию. Поэтому у Украины почти нет достоверных сведений о них и их дальнейшей судьбе.

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