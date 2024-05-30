Есть два пути завершения войны: Подоляк рассказал детали

Есть два пути завершения войны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью "24 каналу".

"The Washington Post пишет о том, что Соединенные Штаты обеспокоены ударом украинских дронов по загоризонтальной РЛС в России, потому что это якобы может нарушить стратегическую стабильность. Мол, эти объекты не были вовлечены в поддержку войны России против Украины, но они являются "чувствительными местами", поскольку Россия может считать, что ее стратегические силы сдерживания являются мишенью. Это несколько странно звучит. А прямая массированная атака ракетами по гражданскому населению другой страны не является угрозой стратегической стабильности? Это же полный слом международного права. Передача ядерного оружия третьей стране, захват ядерных объектов, бесконтрольное пользование этими объектами, массированные удары по критической инфраструктуре, которая, в частности, связана с Европой, постоянные угрозы диверсионного характера или даже совершение диверсий в европейских странах – это все не угрозы стратегической безопасности?" – говорит он.

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Подоляк отметил, что Украина в рамках международного законодательства имеет право на защиту.

""Мы постоянно говорим партнерам, что это не паритетная война, что так нельзя воевать, потому что Россия может видеть все объекты, которые надо атаковать. Она может использовать космические технологии, загоризонтные системы РЛС для того, чтобы видеть все объекты на территории Украины, не только военные, но и гражданские и критические, и уничтожать их. Так что Украина должна делать? Мы должны сидеть и смотреть на то, как ракета прилетает к нам домой, и ничего не делать? Так не бывает. Тогда Украина говорит, что есть два маршрута", – рассказал советник главы ОП.

Два пути завершения войны

Первый путь окончания войны – это поражение РФ на поле боя, считает Подоляк.

"Первый – это военное поражение России. Независимо от того, что Россия говорит, какие объекты уничтожаются и так далее. Потому что в рамках международного права четко зафиксировано, что страна, которая ведет оборонительную войну, не то что имеет право, а обязана уничтожать все, что считает нужным, все, что считает инфраструктурой войны на территории страны-агрессора. Мир должен насыщать Украину оружием, четко регламентировать правила конвенционной войны для немного глуповатой, извиняюсь, но просто нет других слов, России, объясняя, что или вы этих правил придерживаетесь, или вы будете уничтожены коллективно", – объясняет он.

Подоляк рассказал и о втором пути завершения войны.

"Есть и второй маршрут – собираемся на Саммит мира. Это площадка, на которой все страны должны зафиксировать прежде всего ключевой тезис: нельзя просто прийти и нарушить международное право, уничтожая другие правила, уничтожая другую страну, потому что за это будет соответствующее наказание. В рамках этой площадки приезжаете в Россию и говорите: или вы останавливаетесь, или мы изолируем вас в глобальных институтах, изолируем вашу финансовую систему в полном объеме, изолируем ваши рынки в полном объеме, вводим дополнительные санкции против тех стран, которые с вами будут сотрудничать и тому подобное", – говорит он.

Есть два маршрута, можно выбрать один и другой, отметил советник руководителя Офиса президента. Украина может оперировать исходя из того, какой ресурс имеет, только первым – уничтожение инфраструктуры войны в России.

"И здесь я перехожу к ключевому. Что такое уничтожение инфраструктуры войны? Говорится о разном: и непосредственно поле боя, и места накопления на оккупированной территории, и приграничные территории, потому что там есть концентрация артиллерии – это мы увидели на севере Харьковщины. Они концентрировали все в Белгородской области, на границе. Там до сих пор есть артиллерия, там до сих пор есть баллистика. Ты или там все уничтожаешь, или ты ждешь, пока они заходят к тебе и начинают уничтожать твои населенные пункты", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что это, безусловно, инфраструктура войны на большом расстоянии, то есть и нефтепереработка, и военные заводы, и аэродромы, и в частности, загоризонтные или обычные РЛС России. Почему? Потому что они "глаза" России, которые позволяют России видеть, кого и как они будут убивать, включая гражданское население на территории Украины. Поэтому здесь не должно быть дискуссий.

"Повторюсь, президент Украины как раз таки говорит, что мы идем по тому маршруту, который может контролировать Украина. Это война, мы здесь воюем. Вы, если хотите уменьшить риски эскалации, пожалуйста, соберитесь и зафиксируйте позицию. Так не может быть, что страна-агрессор не отвечает за агрессию, за преступление агрессии. Это же не означает, что можно прийти, поубивать кого-то, а потом сказать: "ну все, вы нам здесь РЛС ломаете, поэтому надо договариваться, потому что это же опасно". О чем договоримся? О том, что агрессор не будет отвечать за преступление агрессии? Сегодня (30 мая – 24 Канал) субъект Лавров (министр иностранных дел России Сергей Лавров – 24 Канал) сказал, что они готовы к переговорам и "всегда" были готовы, но с гарантиями безопасности для России и с учетом каких-то там "новых реалий". Каких новых реалий? Это не "новые реалии" – это оккупация, это нарушение международного права", – подчеркнул он.

Тогда возникает вопрос: позволяем ломать международное право? Если позволяем, нужно выйти и сказать, что кто-либо, в любой момент, может напасть на кого-либо, отметил Подоляк.

"И все будет зависеть от того, сколько и какие союзники есть у страны, на которую напали – будут ли готовы они вместе с ней защищаться, готовы ли они насыщать ее оружием. Или они скажут что-то вроде: "Это же агрессор, он же большой, он же напал на вас. Давайте вы не будете отвечать агрессору, а станете на колени, давайте вы будете убивать сами себя, давайте вы будете соглашаться на любые условия агрессора". Тогда просто так и скажите, что международное право – это фикция, нет никаких правил. У кого больше оружия – тот будет доминировать", – резюмировал он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина все еще может победить, и назвал условие.

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