Є два шляхи завершення війни: Подоляк розповів деталі

Є два шляхи завершення війни.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю "24 Каналу".

"The Washington Post пише про те, що Сполучені Штати стурбовані ударом українських дронів по загоризонтальній РЛС у Росії, бо це нібито може порушити стратегічну стабільність. Мовляв, ці об'єкти не були залучені у підтримці війни Росії проти України, але вони є "чутливими місцями", оскільки Росія може вважати, що її стратегічні сили стримування є мішенню. Це трохи дивно звучить. А пряма масована атака ракетами по цивільному населенню іншої країни не є загрозою стратегічній стабільності? Це ж повний злам міжнародного права. Передавання ядерної зброї третій країні, захоплення ядерних об'єктів, безконтрольне користування цими об'єктами, масовані удари по критичній інфраструктурі, яка, зокрема, яка пов'язана з Європою, постійні погрози диверсійного характеру чи навіть вчинення диверсій у європейських країнах – це все не є загрозами стратегічній безпеці?" – каже він.

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Подоляк наголосив, що Україна у межах міжнародного законодавства має право на захист.

"Ми постійно говоримо партнерам, що це не паритетна війна, що так не можна воювати, бо Росія може бачити всі об'єкти, які треба атакувати. Вона може використовувати космічні технології, загоризонтні системи РЛС для того, щоб бачити всі об'єкти на території України, не тільки військові, а й цивільні і критичні, та знищувати їх. То що Україна має робити? Ми маємо сидіти і дивитись на те, як ракета прилітає до нас додому, і нічого не робити? Так не буває. Тоді Україна говорить, що є два маршрути", – розповів радник голови ОП.

Два шляхи завершення війни

Перший шлях закінчення війни – це поразка РФ на полі бою, вважає Подоляк.

"Перший – це військова поразка Росії. Незалежно від того, що Росія говорить, які об'єкти знищуються і так далі. Тому що у межах міжнародного права чітко зафіксовано, що країна, яка веде оборонну війну, не те що має право, а зобов'язана знищувати все, що вважає за потрібне, все, що вважає інфраструктурою війни на території країни-агресора. Світ має насичувати Україну зброєю, чітко регламентувати правила конвенційної війни для трішки дурнуватої, перепрошую, але просто немає інших слів, Росії, пояснюючи, що або ви цих правил дотримуєтесь, або ви будете знищені колективно", – пояснює він.

Подоляк розповів і про другий шлях завершення війни.

"Є й другий маршрут – збираємось на Саміт миру. Це майданчик, на якому всі країни мають зафіксувати насамперед ключову тезу: не можна просто прийти й порушити міжнародне право, знищуючи інші правила, знищуючи іншу країну, бо за це буде відповідне покарання. У межах цього майданчика приїжджаєте до Росії і кажете: або ви зупиняєтесь, або ми ізолюємо вас в глобальних інституціях, ізолюємо вашу фінансову систему в повному обсязі, ізолюємо ваші ринки в повному обсязі, вводимо додаткові санкції проти тих країн, які з вами співпрацюватимуть тощо", – каже він.

Є два маршрути, можна вибрати один і другий, зазначив радник керівника Офісу президента. Україна може оперувати, виходячи з того, який ресурс має, тільки першим – знищення інфраструктури війни у Росії.

"І тут я перехожу до ключового. Що таке знищення інфраструктури війни? Мовиться про різне: і безпосередньо поле бою, і місця накопичення на окупованій території, і прикордонні території, тому що там є концентрація артилерії – це ми побачили на півночі Харківщини. Вони концентрували все в Бєлгородській області, на кордоні. Там досі є артилерія, там досі є балістика. Ти або там все знищуєш, або ти чекаєш, поки вони заходять до тебе і починають знищувати твої населені пункти", – сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що це, безумовно, інфраструктура війни на великій відстані, тобто і нафтопереробка, і військові заводи, і аеродроми, і зокрема, загоризонтні чи звичайні РЛС Росії. Чому? Тому що вони є "очима" Росії, які дозволяють Росії бачити, кого і як вони вбиватимуть, включно з цивільним населенням на території України. Тому тут не має бути дискусій.

"Повторюсь, президент України якраз таки говорить, що ми йдемо по тому маршруту, який може контролювати Україна. Це війна, ми тут воюємо. Ви, якщо хочете зменшити ризики ескалації, будь ласка, зберіться та зафіксуйте позицію. Так не може бути, що країна-агресорка не відповідає за агресію, за злочин агресії. Це ж не означає, що можна прийти, повбивати когось, а потім сказати: "ну все, ви нам тут РЛС ламаєте, тому треба домовлятись, бо це ж небезпечно". Про що домовимося? Про те, що агресор не відповідатиме за злочин агресії? Сьогодні (30 травня – ред.) суб'єкт Лавров (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров – ред.) сказав, що вони готові до переговорів і "завжди" були готові, але з гарантіями безпеки для Росії та з урахуванням якихось там "нових реалій". Яких нових реалій? Це не "нові реалії" – це окупація, це порушення міжнародного права", – підкреслив він.

Тоді постає питання: дозволяємо ламати міжнародне право? Якщо дозволяємо, треба вийти і сказати, що будь-хто, у будь-який момент, може напасти на будь-кого, зазначив Подоляк.

"І все залежатиме від того, скільки і які союзники є в країни, на яку напали – чи будуть готові вони разом з нею захищатись, чи готові вони насичувати її зброєю. Чи вони скажуть щось на кшталт: "Це ж агресор, він же великий, він же напав на вас. Давайте ви не відповідатимете агресору, а станете на коліна, давайте ви вбиватимете самі себе, давайте ви погоджуватиметесь на будь-які умови агресора". Тоді просто так і скажіть, що міжнародне право – це фікція, немає ніяких правил. У кого більше зброї – той домінуватиме", – резюмував він.

Нагадаємо, генсек нАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна все ще може перемогти, і назвав умову.

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