ГУР запустило портал про злочинців у війні проти України

У Головному управлінні розвідки Міноборони переконані – війна і санкції стануть однією з ланок цифрової зброї проти РФ та її поплічників

Відтепер дані усіх злочинців у війні в Україні будуть зібрані в одному порталі.

Головне управління розвідки Міноборони України запускає новий он-лайн ресурс: Війна і санкції. Там збиратимуть повну інформацію про спонсорів та співучасників російської агресії проти цивілізованого світу.

Про це ТСН.ua повідомили в ГУР.

"Портал матиме публічний доступ. І постійно поповнюватиметься", – йдеться у повідомленні.

У Головному управлінні розвідки Міноборони переконані – війна і санкції стануть однією з ланок цифрової зброї проти Росіі та її поплічників.

"Зокрема, до Дня Захисту дітей на порталі зʼявилась інформація про викрадачів наших неповнолітніх з окупованих територій і всіх причетних до примусової депортації дітей у РФ. А це сотні і сотні людей, які здійснили цей акт геноциду проти України", – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, Росія приховує дані про викрадених в Україні дітей та ігнорує будь-які запити міжнародної спільноти надати відповідну інформацію. Тому Україна майже не має достовірних відомостей про них та їхню подальшу долю.

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