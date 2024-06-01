Вчені розкрили деталі зіткнення зонда NASA з Сонцем

Космічний апарат OSIRIS-APEX, призначений для вивчення небезпечного астероїда Апофіс, діаметром понад 300 метрів, зміг успішно пережити перше максимальне зближення із Сонцем.

Про це пише Space.

Апарат NASA, відомий як OSIRIS-REx, успішно зібрав і доправив на Землю зразки породи з навколоземного астероїда Бенну. Але назву зонда поміняли на OSIRIS-APEX через те, що він продовжив свою місію в космосі і вирушив для вивчення астероїда Апофіс, який вважається потенційно небезпечним для Землі. У межах нової місії зонд NASA має пролітати повз Сонце на відстані приблизно на 40 млн км ближче, ніж від самого початку він був спроектований для роботи. Кілька таких близьких обльотів Сонця необхідні для того, щоб OSIRIS-APEX зміг вийти на орбіту навколо астероїда Апофіс 2029 року.

Дані телеметрії, які OSIRIS-APEX відправив на Землю в березні показали, що з ним усе гаразд. Уже на початку квітня зонд полетів досить далеко від Сонця, щоб відновити нормальну роботу. Вчені також були приємно здивовані тим, що бортова камера зонда показала себе навіть краще, ніж очікувалося, після того, як опинилася під впливом дуже високої температури. Саме з її допомогою вчені хочуть отримати детальні знімки поверхні астероїда Апофіс.

Хоча перше максимальне зближення із Сонцем апарата OSIRIS-APEX минуло добре, все ж вчені поки не знають, як вплинуть на стан самого зонда і його приладів наступні п'ять близьких прольотів біля нашої зірки.

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