Грози і спека: якою буде погода в Україні 2 червня

У неділю, 2 червня, українцям варто готуватися до різної погоди. Мешканцям більшості регіонів не завадить парасолька, а тим, хто на південному сході - літній одяг і багато прохолодної води.

Погода в Україні 2 червня буде контрастною: більшість регіонів накриють дощі з грозами, тоді як південний схід залишиться сухим. Температура також варіюватиметься: від прохолодних +21° на заході до спекотних +32° на решті території.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В неділю Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Більшість регіонів, окрім південно-східних, накриють короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться грозами.

Вітер буде переважно південно-західним, помірної сили - від 7 до 12 м/с. Такий вітер принесе свіжість у спекотні регіони і розжене хмари над південним сходом.

Температура повітря суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. У західних областях буде найпрохолодніше: вночі +10...+15°, а вдень +21...+26°. Це ідеальна погода для тих, хто втомився від спеки.

На решті території України буде значно тепліше. Вночі термометри показуватимуть +13...+18°. Вдень же на більшості території очікується справжня спека - від +27° до +32°. Дещо прохолоднішим буде у північних, Вінницькій та Черкаській областях, де температура вдень складе +24...+29°.

Київщина і сама столиця також не уникнуть дощів. Вночі очікується невеликий дощ, а вдень він посилиться до помірного, але короткочасного. Температура в області коливатиметься від +13° до +18° вночі та від +24° до +29° вдень. У самому Києві буде трохи тепліше: +16...+18° вночі та +26...+28° вдень.

Раніше повідомлялося, що у перші вихідні літа в Україні буде тепла, але дощова погода. На заході, частково в центрі, на півночі та півдні, а також на Одещині очікуються дощі з грозами. Оминуть опади Крим, Херсонську, Миколаївську, Полтавську, Запорізьку та Дніпропетровську області, а також весь схід України.

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