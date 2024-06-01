Грозы и жара: какой будет погода в Украине 2 июня

В воскресенье, 2 июня, украинцам следует готовиться к разной погоде. Жителям большинства регионов не помешает зонтик, а тем, кто на юго-востоке – летняя одежда и много прохладной воды.

Погода в Украине 2 июня будет контрастной: большинство регионов накроют дожди с грозами, в то время как юго-восток останется сухим. Температура также будет варьироваться: от прохладных +21 на западе до жарких +32 на остальной территории.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Большинство регионов, кроме юго-восточных, покроют кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами.

Ветер будет преимущественно юго-западным, умеренной силы – от 7 до 12 м/с. Такой ветер принесет свежесть в жаркие регионы и разгонит облака над юго-востоком.

Температура воздуха будет существенно отличаться в зависимости от региона. В западных областях будет прохладнее: ночью +10...+15°, а днем +21...+26°. Это идеальная погода для тех, кто устал от жары.

На остальной территории Украины будет значительно теплее. Ночью термометры будут показываться +13...+18°. Днем же на большинстве территории ожидается настоящая жара – от +27° до +32°. Несколько прохладнее будет в северных, Винницкой и Черкасской областях, где температура днем составит +24...+29°.

Киевщина и сама столица также не избегут дождей. Ночью ожидается небольшой дождь, а днем усилится до умеренного, но кратковременного. Температура в области будет колебаться от +13° до +18° ночью и от +24° до +29° днем. В Киеве будет немного теплее: +16...+18° ночью и +26...+28° днем.

Ранее сообщалось, что в первые выходные лета в Украине будет теплая, но дождливая погода. На западе, частично в центре, на севере и юге, а также в Одесской области ожидаются дожди с грозами. Обойдут осадки Крым, Херсонскую, Николаевскую, Полтавскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, а также весь восток Украины.

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