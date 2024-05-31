Жара или дожди: какой будет погода в первые выходные лета

Синоптики предупреждают об осадках в значительной части Украины в субботу и воскресенье, 1-2 июня. Температура воздуха продолжит радовать теплом.

В первые выходные летом в Украине будет теплая, но дождливая погода. На западе, частично в центре, на севере и юге, а также в Одесской области ожидаются дожди с грозами. Обойдут осадки Крым, Херсонскую, Николаевскую, Полтавскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, а также весь восток Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью температура будет держаться в пределах +13...+15°С, местами в центре и на севере +14...+16°С, на юге и Харьковской, Запорожской областях — +15...+17°С, на востоке, в Донецкой и Луганской — +16...+18°С.

Днем на западе преимущественно +22...+24°С, кроме Закарпатской (+21...+23°С) и Черновицкой областей (+23...+25°С).

На севере, включая Киев, где ожидаются дожди с грозами, +25...+27°С.

В центральных регионах +24…+28°С в зависимости от области.

На юге: Одесская и Николаевская области +27...+29°С, Крым и Херсонщина +28...+30°С.

На востоке: Донецкая, Харьковская области +28...+30°С, Луганская +29...+31°С.

В воскресенье, 2 июня, дожди с грозами охватят еще большую территорию страны. Сухо будет только в Херсонской области, Крыму, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В Полтавской области ожидаются умеренные дожди без грозы.

Температура ночью не изменится. Днем на востоке потеплеет, в частности, в Луганской области ожидается настоящая жара до +32°С. В Киеве в течение суток продолжатся дожди, ночью +14...+16°С, днем до +27°С.

Напомним, украинский Гидрометцентр сообщает, что грядущий июнь окажется среднестатистическим, но теплее прошлогоднего. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +16-19, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Это на 4-6 градусов теплее, чем в мае.

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