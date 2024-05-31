Спека чи дощі: якою буде погода в перші вихідні літа

Синоптики попереджають про опади в значній частині України в суботу та неділю, 1-2 червня. Температура повітря продовжить тішити теплом.

У перші вихідні літа в Україні буде тепла, але дощова погода. На заході, частково в центрі, на півночі та півдні, а також на Одещині очікуються дощі з грозами. Оминуть опади Крим, Херсонську, Миколаївську, Полтавську, Запорізьку та Дніпропетровську області, а також весь схід України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі температура триматиметься в межах +13...+15°С, місцями в центрі та на півночі +14...+16°С, на півдні та в Харківській, Запорізькій областях - +15...+17°С, на сході, у Донецькій та Луганській - +16...+18°С.

Вдень на заході переважно +22...+24°С, крім Закарпатської (+21...+23°С) та Чернівецької областей (+23...+25°С).

На півночі, включно з Києвом, де очікуються дощі з грозами, +25...+27°С.

У центральних регіонах +24...+28°С залежно від області.

На півдні: Одеська та Миколаївська області +27...+29°С, Крим та Херсонщина +28...+30°С.

На сході: Донецька, Харківська області +28...+30°С, Луганська +29...+31°С.

У неділю, 2 червня, дощі з грозами охоплять ще більшу територію країни. Сухо буде лише в Херсонській області, Криму, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. На Полтавщині очікуються помірні дощі без грози.

Температура вночі не зміниться. Вдень на сході потеплішає, зокрема, на Луганщині чекається справжня спека до +32°С. У Києві протягом доби триматимуться дощі, вночі +14...+16°С, вдень до +27°С.

Нагадаємо, український Гідрометцентр повідомляє, що прийдешній червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.

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