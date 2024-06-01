18-річна донька Ольги Фреймут показала, як відсвяткувала випускний у США

Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – поділилася радісною подією у житті.

Так, 18-річна дівчина закінчила школу. Тож, у мантії та капелюхом з китицями похизувалася своїм дипломом зі школи. Для випускного донька ведучої обрала довгу білу сукню та високі чорні підбори. Своїм образом Злата поділилася у фотоблогу.

"Сьогодні настав день випускного. Так тішуся, що це закінчилося. Переходимо на наступний етап", - написала блогерка.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

Окрім того, дівчина показала, як відсвяткувала важливу подію у США. Зокрема, разом з друзями Злата показалася у елітному закладі, що в Лос-Анджелесі.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

До слова, донька Фреймут також пригадала всі складні випробування, які вона долала за 12 років навчання в школі, і поділилася архівним фото, на якому вона прямує до першого класу в Україні.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/mitchell_zlata

"П'ять шкіл, три середні школи, війна, три країни, один весняний переїзд і 12 років до цього...", - розповіла Злата.

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва також похизувалася досягненням сина в Америці та показала його у мантії з дипломом у руках.

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