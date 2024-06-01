На Одещині дівчина вбила подругу, а тіло підпалила 

Зловмисниця каже, що тримала образу на жертву.

У м. Ізмаїл на березі річки Дунай місцевий житель виявив мертвою дівчину, тіло якої горіло. Чоловік одразу звернувся до поліції.

Про подію повідомили у поліції Одеської області.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановила, що вбито 14-річну місцеву жительку. На її тілі виявили декілька ножових поранень.

Того ж дня поліцейські з’ясували, що до злочину причетна знайома вбитої - учениця паралельного класу. Школярка зізналась у скоєному та розповіла, що була на подругу ображена, бо та начебто її обкрадала, за що і поплатилася життям.

За матеріалами слідства, зловмисниця заздалегідь ретельно підготувалася до вбивства – взяла простирадло, ніж, олію та сірники й покликала подругу на прогулянку до річки. Аби жертва нічого не запідозрила, обвинувачувана сказала про нібито підготовлений для неї сюрприз. Далі попросила дівчину сісти на простирадло, зав’язала їй очі, після чого зненацька декілька разів вдарила ножем. У результаті отриманих травм потерпіла загинула. Тіло вбитої зловмисниця облила олією, підпалила і втекла, кинувши у вогонь ніж.

Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, правоохоронці виявили мертвою 12-річну Дарію Волошину, яка зникла чотири дні тому у Полтаві. На її тілі були ознаки насильницької смерті. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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