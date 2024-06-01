В Одесской области девушка убила подругу, а тело подожгла

Злоумышленница говорит, что держала обиду на жертву.

В Измаиле на берегу реки Дунай местный житель обнаружил мертвую девушку, тело которой горело. Мужчина сразу обратился в полицию.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции установила, что убита 14-летняя местная жительница. На ее теле обнаружили несколько ножевых ранений.

В тот же день полицейские выяснили, что к преступлению причастна знакомая убитой – ученица параллельного класса. Школьница призналась в содеянном и рассказала, что была на подругу обижена, потому что вроде бы ее обворовывала, за что и поплатилась жизнью.

По материалам следствия, злоумышленница заранее тщательно подготовилась к убийству – взяла простыню, масло и спички и позвала подругу на прогулку к реке. Чтобы жертва ничего не заподозрила, обвиняемая сказала о якобы подготовленном для нее сюрпризе. Дальше попросила девушку сесть на простыню, завязала ей глаза, после чего неожиданно несколько раз ударила ножом. В результате полученных травм потерпевшая погибла. Тело убитой злоумышленница облила растительным маслом, подожгла и убежала, бросив в огонь нож.

Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, правоохранители обнаружили мертвой 12-летнюю Дарию Волошину, пропавшую четыре дня назад в Полтаве. На ее теле были признаки насильственной смерти. Полиция начала уголовное производство.

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