ПС попереджали про запуск ракети у напрямку міста.

У суботу, 1 червня, у Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.

"У Кропивницькому пролунав вибух. Повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише медіа.

О 14:26 Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кропивницького.

Згодом керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович прокоментував інформацію про вибухи

"Після звуків вибуху в Кропивницькому районі попередньо - без надзвичайних подій", - написав він.

Як повідомлялося раніше, під час тривоги у Харкові пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про запуски КАБів у напрямку обласного центру.

Також у Миколаєві сталися вибухи. Місцева влада прокоментувала це і заявила, що вибух був у повітрі.

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