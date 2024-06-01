ПС попереджали про запуск ракети у напрямку міста.
У суботу, 1 червня, у Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.
"У Кропивницькому пролунав вибух. Повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише медіа.
О 14:26 Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кропивницького.
Згодом керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович прокоментував інформацію про вибухи
"Після звуків вибуху в Кропивницькому районі попередньо - без надзвичайних подій", - написав він.
Як повідомлялося раніше, під час тривоги у Харкові пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про запуски КАБів у напрямку обласного центру.
Також у Миколаєві сталися вибухи. Місцева влада прокоментувала це і заявила, що вибух був у повітрі.
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