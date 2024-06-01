В Кропивницком раздался взрыв

ПС предупреждали о запуске ракеты в направлении города.

В субботу, 1 июня, в Кропивницком прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.

"В Кропивницком прогремел взрыв. Сообщают корреспонденты "Общественного", — пишет медиа.

В 14:26 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кропивницкого.

Впоследствии руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович прокомментировал информацию о взрывах

"После звуков взрыва в Кропивницком районе предварительно – без чрезвычайных событий", – написал он.

Как сообщалось ранее, во время тревоги в Харькове раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о запусках КАБ в направлении областного центра.

Также в Николаеве произошли взрывы. Местные власти прокомментировали это и заявили, что взрыв был в воздухе.

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