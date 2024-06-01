В Кропивницком раздался взрыв

ПС предупреждали о запуске ракеты в направлении города.
В субботу, 1 июня, в Кропивницком прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.
"В Кропивницком прогремел взрыв. Сообщают корреспонденты "Общественного", — пишет медиа.
В 14:26 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кропивницкого.
Впоследствии руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович прокомментировал информацию о взрывах
"После звуков взрыва в Кропивницком районе предварительно – без чрезвычайных событий", – написал он.
Как сообщалось ранее, во время тревоги в Харькове раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о запусках КАБ в направлении областного центра.
Также в Николаеве произошли взрывы. Местные власти прокомментировали это и заявили, что взрыв был в воздухе.
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