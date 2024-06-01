В Николаеве произошли взрывы

В субботу, 1 июня, в Николаеве раздались взрывы. С 12:14 в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.

"В Николаеве были слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Взрывы подтвердил городской голова Александр Сенкевич: "В Николаеве был слышен взрыв. Выясняем. Находитесь в безопасных местах".

Впоследствии мэр уточнил, что взрыв произошел в воздухе.

Как сообщалось, в эту ночь в Хмельницкой области произошли взрывы во время воздушной тревоги. В небе над регионом сработали силы ПВО.

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