У Миколаєві сталися вибухи

У суботу, 1 червня, у Миколаєві пролунали вибухи. Від 12:14 у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.

"У Миколаєві було чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Вибухи підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич: "У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях".

Згодом мер уточнив, що вибух стався у повітрі.

Як повідомлялося, цієї ночі у Хмельницькій області сталися вибухи під час повітряної тривоги. У небі над регіоном спрацювали сили ППО.

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