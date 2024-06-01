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У Миколаєві сталися вибухи

У Миколаєві сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Існує загроза балістики.

У суботу, 1 червня, у Миколаєві пролунали вибухи. Від 12:14 у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.

"У Миколаєві було чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Вибухи підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич: "У Миколаєві було чутно вибух. З'ясовуємо. Перебувайте у безпечних місцях".

Згодом мер уточнив, що вибух стався у повітрі. 

Як повідомлялося, цієї ночі у Хмельницькій області сталися вибухи під час повітряної тривоги. У небі над регіоном спрацювали сили ППО. 

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