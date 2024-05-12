На Сонці виникли потужніші вибухи - і це ще не все

Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зафіксував появу на Сонці одразу двох найпотужніших вивержень на Сонці, які за своєю силою перевищили рівень попередніх подібних подій цього тижня. Прогнозується поява геомагнітної бурі та яскравих полярних сяйв навіть у помірних широтах.

Про це пише Space.

У величезному регіоні сонячних плям під назвою AR3664, який уже за розмірами в 17 разів більший за Землю, продовжують виникати спалахи найпотужнішого класу Х. Космічний апарат NASA зафіксував появу спалахів класу Х5.8 і Х1.5.

Спалахи Х-класу є найсильнішими виверженнями енергії та випромінювання, які може створити Сонце. Коли випромінювання за лічені хвилини досягає Землі, то відбувається тимчасове відключення радіозв'язку. Це сталося і цього разу, коли в деяких регіонах планети було зафіксовано часткову або повну втрату високочастотних радіосигналів.

За даними вчених, у регіоні сонячних плям 3664 можлива поява нових найпотужніших спалахів у неділю, 12 травня та в понеділок, 13 травня. Після цього активність цього регіону має знизитися.

Нагадаємо, 10 травня розпочалася найсильніша за 20 років магнітна буря, яка може тривати до кінця цих вихідних.

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