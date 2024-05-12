На Солнце возникли мощные взрывы – и это еще не все

Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory зафиксировал появление на Солнце сразу двух мощных извержений на Солнце, которые по своей силе превысили уровень предыдущих подобных событий на этой неделе. Прогнозируется появление геомагнитной бури и ярких полярных сияний даже в умеренных широтах.

Об этомпишет Space.

В огромном регионе солнечных пятен под названием AR3664, который уже по размерам в 17 раз больше Земли, продолжают возникать вспышки мощнейшего класса Х. Космический аппарат NASA зафиксировал появление вспышек класса Х5.8 и Х1.5.

Вспышки Х класса являются сильнейшими извержениями энергии и излучения, которые может создать Солнце. Когда излучение в считанные минуты достигает Земли, то происходит временное отключение радиосвязи. Это произошло и в этот раз, когда в некоторых регионах планеты была зафиксирована частичная или полная потеря высокочастотных радиосигналов.

По данным ученых, в регионе солнечных пятен 3664 возможно появление новых мощных вспышек в воскресенье, 12 мая и в понедельник, 13 мая. После этого активность региона должна снизиться.

Напомним, 10 мая началась сильнейшая за 20 лет магнитная буря, которая может продолжаться до конца этих выходных.

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