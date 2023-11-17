Хто допоміг Путіну викрасти тисячі дітей із України

Білоруський лідер Олександр Лукашенко навіть не приховує своєї причетності до незаконної депортації українських дітей з окупованої РФ території.

Поплічник Путіна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко причетний до викрадення українських дітей. За його безпосередньої участі з окупованих територій уже вивезли тисячі дітей віком до 17 років. Неповнолітніх тримають у таборі та навчають бути “рашистами”.

Про це йдеться в огляді Артема Зябкіна на YouTube-каналі TSN.UA.

Білорусь викрадає українських дітей

Дослідники з Єльского університету викрили новий шлях, яким рашисти викрадають українських дітей. Ним безпосередньо керують спецслужби ворога, а прикриває все найближчий союзник Кремля - самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. При чому робиться все відкрито та централізовано.

Систематичним зусиллям Росії з виявлення, збору, транспортування та перевиховання українських дітей сприяла Білорусь. Переміщення дітей з окупованої Росією України до Білорусі координується між президентом Росії Володимиром Путіним і авторитарним лідером Білорусі Олександром Лукашенком через Союзну державу — наддержавне утворення Росії та Білорусі.

Цій програмі сприяли силові структури як Росії, так і Білорусі, зокрема - Слідчий комітет РФ та внутрішні війська Білорусі.

Що відомо про дітей

Дослідники встановили приблизну кількість викрадених дітей. Наразі точно відомо про 2442 дитини з 17 окупованих міст України. Більшість з них належать до соціально незахищених груп, зокрема серед них - вихованці дитбудинків.

Загарбники утримують українських дітей у таборах, зокрема в “Дубраві” поблизу міста Солігорськ. Там утримують 2050 українських дітей віком від 6 до 17 років.

Але лише викраденням ці нелюди не обійшлися. Їхня головна ціль - “перевиховати” українських дітей і зробити з них “рашистів”. У “Дубраві” та інших таборах діти пройшли воєнний вишкіл.

Загарбники, які прийшли на їхню рідну землю, у когось вбили родичів, систематично навчають їх основам “руского міра”. “Дітям пропагують культурні, історичні, соціальні, патріотичні ідеї, які відповідають політичним інтересам РФ і Білорусі. У цьому процесі беруть участь офіційні особи, громадські організації, а також націоналістичні групи”, - пишуть дослідники.

Злодій нічого не приховує

Білоруський диктатор Лукашенко схоже зовсім не цурається визнавати свою провину.

У квітні 2023-го року російські ЗМІ писали про те, як один з гауляйтерів Запорізької області Володимир Рогов попросив Лукашенка розмістити у Білорусі дітей з окупованих територій. А той з радістю виконав її.

Фінансує ці злочини “гаманець” Лукашенка - державне підприємство “Білоруськалій”. Важливу роль у переміщенні українських дітей до Білорусі відіграли також білоруський параолімпієць Олексій Талай і його фонд, а також донецька дитяча псевдоправозахисниця Ольга Волкова і її організація “Дельфіни”. Волкова дуже активно допомагає окупантам викрадати українських дітей. Під прикриттям опіки над дітьми з особливими потребами, вона вивозить їх до Росії.

Чи буде суд в Гаазі?

Лукашенко вже заробив собі на довжелезний строк, якщо його справу розглядатиме Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Більшість викрадених з України дітей - сироти, тож їх офіційним опікуном може бути лише держава, тобто Україна. Їх вивезення є незаконним і прямо порушує 4 Женевську конвенцію.

На цьому наполягає білоруський опозиціонер Павло Латушко. Його команда від 2022 року збирає злочинів білоруського режиму.

“Якщо ми дивимося на те, що цим дітям від 6 до 15 років, вони є сиротами або такими, що втратили годувальника, то це означає, що право на виїзд має право дати лише уповноважений орган з питань громадянства цих дітей. На це має право Україна”, - наголосив він.

Волонтери рятують дітей

Волонтерам у співпраці з українським омбудсменом вдається потроху повертати дітей додому. Бодай десятками, а то і одиницями, утім щомісяця. І це надважлива робота.

У березні 2023 року їм вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 17 дітей з Криму. Зізнання цих дітей вражають.

Окупанти відверто знущалися над ними, намагалися прищепити любов до Росії та переконати, що українці - терористи. Якщо діти не вірили - їх били.

“Одна дівчинка мала український прапор у кімнаті. Астахов, головний із безпеки, зайшов і його спалив. Каже, ходімо, дивитиметеся, як ваша країна горить. Потім нас зібрали та кажуть: "Україна – це терористи. Вони вбивають людей, дітей. Ви Україні не потрібні. Брали палиці та били, якщо ти за Україну. Треба говорити, що ти за Росію”, - розповідав один з викрадених хлопців, який повернувся додому.

За оцінкою президента України Володимира Зеленського, наразі відомо про щонайменше 20 тисяч викрадених дітей. Проте це мінімальна цифра. Загалом на тимчасово окупованих територіях залишились мільйони сімей. Доля багатьох із них невідома.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "“ВИ БУДЕТЕ ШОКОВАНІ! Стало відомо, хто допоміг Путіну викрасти тисячі дітей із України!"

Нагадаємо, цього тижня до України вдалося повернути 6 дітей. Двоє з них – сироти. Усі вони тепер у безпеці, з ними працюють лікарі та психологи.

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