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Кто помог Путину похитить тысячи детей из Украины

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Кто помог Путину похитить тысячи детей из Украины

оккупанты похищают украинских детей / Фото: pixabay.com

Белорусский лидер Александр Лукашенко даже не скрывает своей причастности к незаконной депортации украинских детей из оккупированной РФ территории.

Приспешник Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко причастен к похищению украинских детей. При его непосредственном участии с оккупированных территорий уже вывезли тысячи детей младше 17 лет. Несовершеннолетних держат в лагере и учат быть "рашистами".

Об этом говорится в обзоре Артема Зябкина на YouTube-канале TSN.UA.

Беларусь похищает украинских детей

Исследователи из Йельского университета разоблачили новый путь, которым рашисты похищают украинских детей. Им напрямую руководят спецслужбы врага, а прикрывает все ближайший союзник Кремля – самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Причем делается все открыто и централизованно.

Систематическим усилиям России по выявлению, сбору, транспортировке и перевоспитанию украинских детей способствовала Беларусь. Перемещение детей из оккупированной Россией Украины в Беларусь координируется между президентом России Владимиром Путиным и авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко через Союзное государство – сверхгосударственное образование России и Беларуси.

Этой программе способствовали силовые структуры как России, так и Беларуси, в частности – Следственный комитет РФ и внутренние войска Беларуси.

Что известно о детях

Исследователи установили приблизительное количество похищенных детей. Пока точно известно о 2442 ребенках из 17 оккупированных городов Украины. Большинство из них принадлежат к социально незащищенным группам, в том числе среди них — воспитанники детдомов.

Захватчики содержат украинских детей в лагерях, в частности в "Дубраве" вблизи города Солигорск. Там содержат 2050 украинских детей от 6 до 17 лет.

Но только похищением эти изверги не обошлись. Их главная цель — "перевоспитать" украинских детей и сделать из них "рашистов". В "Дубраве" и других лагерях дети прошли военную подготовку.

Захватчики, пришедшие на их родную землю, у кого-то убившие родственников, систематически обучают их основам "русского мира". “Детям пропагандируют культурные, исторические, социальные, патриотические идеи, отвечающие политическим интересам РФ и Белоруссии. В этом процессе принимают участие официальные лица, общественные организации, а также националистические группы", – пишут исследователи.

Вор ничего не скрывает

Белорусский диктатор Лукашенко похоже совсем не отказывается признавать свою вину.

В апреле 2023 года российские СМИ писали о том, как один из гауляйтеров Запорожской области Владимир Рогов попросил Лукашенко разместить в Беларуси детей с оккупированных территорий. А тот с радостью исполнил ее.

Финансирует эти преступления "кошелек" Лукашенко — государственное предприятие "Беларуськалий". Важную роль в перемещении украинских детей в Беларусь сыграли также белорусский параолимпиец Алексей Талай и его фонд, а также донецкая детская псевдоправозащитница Ольга Волкова и ее организация "Дельфины". Волкова очень активно помогает оккупантам похищать украинских детей. Под прикрытием опеки над детьми с особыми потребностями она вывозит их в Россию.

Будет ли суд в Гааге?

Лукашенко уже заработал себе на длинный срок, если его дело будет рассматривать Международный уголовный суд в Гааге.

Большинство похищенных из Украины детей — сироты, поэтому их официальным опекуном может быть только государство, то есть Украина. Их вывоз является незаконным и прямо нарушает 4 Женевскую конвенцию.

На этом настаивает белорусский оппозиционер Павел Латушко. Его команда с 2022 года собирает преступления белорусского режима.

“Если мы смотрим на то, что этим детям от 6 до 15 лет, они являются сиротами или потерявшими кормильца, то это означает, что право на выезд имеет право дать только уполномоченный орган по вопросам гражданства этих детей. На это имеет право Украина”, — подчеркнул он.

Волонтеры спасают детей

Волонтерам в сотрудничестве с украинским омбудсменом удается постепенно возвращать детей домой. Хотя бы десятками, а то и единицами, впрочем, ежемесячно. И это сверхважная работа.

В марте 2023 им удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 17 детей из Крыма. Признание этих детей поражают.

Оккупанты откровенно издевались над ними, пытались привить любовь к России и убедить, что украинцы — террористы. Если дети не верили – их били.

“У одной девочки был украинский флаг в комнате. Астахов, главный по безопасности, вошел и сжег его. Говорит, пойдемте, смотрите, как ваша страна горит. Потом нас собрали и говорят: "Украина — это террористы. Они убивают людей, детей. Вы Украине не нужны. Брали палки и били, если ты за Украину. Надо говорить, что ты за Россию", — рассказывал один из похищенных ребят, который вернулся домой.

По оценке президента Украины Владимира Зеленского, в настоящее время известно о по меньшей мере 20 тысячах похищенных детей. Однако это минимальная цифра. В общей сложности на временно оккупированных территориях остались миллионы семей. Судьба многих из них неизвестна.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ВЫ БУДЕТЕ ШОКОВАНЫ! Стало известно, кто помог Путину похитить тысячи детей из Украины!"

Напомним, на этой неделе в Украину удалось вернуть 6 детей. Двое из них – сироты. Все они теперь находятся в безопасности, с ними работают врачи и психологи.

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