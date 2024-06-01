21-летняя блогерша Юлия Верба беременна первенцем

Блогерша долгое время не появлялась в Сети.

Известная украинская блогерша Юлия Верба сообщила о своей беременности.

Радостным известием блогерша поделилась в Instagram. Она опубликовала нежное фото с женихом Константином на фоне поля. На изображении Юлия нежно обнимает свой заметно округлый животик и держит снимок УЗИ, на котором виднеется малыш. Счастливые будущие родители обнимаются и целуются.

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия с женихом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

В комментариях поклонники Вербы уже поздравили ее с предстоящим пополнением в семье:

Эта малышка будет невероятно счастлива с такими родителями. Легкой беременности! Прими мои поздравления

Поздравляем! Малыш – это самое волшебное, что может произойти с возлюбленными. Желаем легкой беременности

Просто слезы счастья за вас. Поздравляю

Блин, как классно. А я думаю, где ты пропала, не выходишь в сторис! Поздравляю

Отметим, об отношениях пары стало известно в начале июля 2023 года. Долгое время блогерша скрывала своего избранника. Впрочем, уже 1 октября 2023 года Константин сделал ей предложение. К слову, возлюбленные не организовывали громкие гуляния и не устраивали свадьбу. Интересно, что возлюбленный Юлии имеет криминальное прошлое и сидел в СИЗО.

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