21-річна блогерка Юлія Верба вагітна первістком

Відома українська блогерка Юлія Верба повідомила про свою вагітність.

Радісною звісткою блогерка поділилася в Instagram. Вона опублікували ніжне фото з нареченим Костянтином на тлі поля. На зображенні Юлія ніжно обіймає свій помітно округлий животик і тримає знімок УЗД, на якому видніється маля. Щасливі майбутні батьки обіймаються та цілуються.

Юлія верба з нареченим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія верба з нареченим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія верба з нареченим / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

У коментарях шанувальники Верби вже привітали її з майбутнім поповненням у родині:

Це малятко буде неймовірно щасливе з такими батьками. Легкої вагітності! Прийми мої вітання

Щиро вітаємо! Малеча – це найчарівніше, що може статися з коханими людьми. Бажаємо легкої вагітності

Просто сльози щастя за вас. Вітаю

Блін, як класно. А я то думаю, де ти пропала, не виходиш в сторіз! Вітаю

Зазначимо, про стосунки пари стало відомо на початку липня 2023 року. Тривалий час блогерка приховувала свого обранця. Втім, вже 1 жовтня 2023 року Костянтин освідчився їй. До слова, закохані не організовували гучних гулянь та не влаштовували весілля. Цікаво, що коханий Юлії має кримінальне минуле і сидів у СІЗО.

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