У Кремлі накинулися зі звинуваченнями на Макрона.

У Росії заметушилися після того, як з'явилася інформація про ймовірну появу французьких інструкторі в Україні. У Кремлі навіть вибухнули погрозами.

Про це заявив речник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, іноземні інструктори не мають імунітету від ударів збройних сил РФ.

"Не важливо французькі вони чи не французькі", - зухвало висловився представник Кремля.

Окрім того, Пєсков назвав президента Франції Еммануеля Макрона "одним із найагресивніших противників Росії серед західних лідерів".

Не оминув інформацію про французьких інструкторів і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він висловився про те, нібито є підстави вважати, "що вони вже працюють там". Що більше - очільник МЗС цинічно заявив, що, мовляв, вони є законною ціллю.

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція відправить військових інструкторів до України. З його слів, вони невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Натомість екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг каже, що в Україні перебувають французькі військові інструктори ще від початку повномасштабного вторгнення. Він вважає, що оголошення щодо відправлення інструкторів вплине лише на зростання їхньої кількості.

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