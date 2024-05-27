Франція відправить військових інструкторів до України

Перші французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Франція направить до України інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами зустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", – каже головком.

Сирський повідомив, що вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

"Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", – підсумував він.

Головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Раніше президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу.

За інформацією німецького видання Der Spiegel, країни Балтії і Польща можуть ввести війська в Україну, якщо РФ прорве лінію фронту.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про можливість введення військ країн НАТО до України.

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