Франция отправит военных инструкторов в Украину

Первые французские инструкторы вскоре посетят украинские учебные центры и ознакомятся с их инфраструктурой и персоналом.

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам встречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекорней.

"Радо поздравляю инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих", – говорит главком.

Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

"Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту. Поблагодарил господина Министра за дружескую поддержку французского народа и военную и экономическую помощь Украине для отражения российской военной агрессии", — подытожил он.

Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

По информации немецкого издания Der Spiegel, страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину, если РФ прорвет линию фронта.

ТСН.ua собрал все, что известно о возможности введения войск стран НАТО в Украину.

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