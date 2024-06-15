Шольц вказав на небезпечний сценарій розвитку війни в Україні

За словами німецького канцлера, мир це більше, ніж просто відсутність війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що негайне припинення вогню без дорожньої карти до тривалого миру спричинить розвиток сценарію, який є "несправедливо небезпечним” не тільки для України, але й всієї Європи і навіть світу.

Про це він говорив під час свого виступу на саміті миру, який 15 червня розпочався у Швейцарії.

За його словами, мир це більше, ніж просто відсутність війни.

“Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру просто легітимізує захоплення Росією української землі та приведе до нового замороженого конфлікту”, – наголосив Олаф Шольц.

Німецький канцлер нагадав, що перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну і в ЄС, і в США були готові до обговорень питанб безпеки, які хвилювали Москву. Однак, за його словами, Росія обрала війну, а не дипломатію та діалог.

“Дозвольте мені бути зрозумілим. Попри будь-які стурбованості щодо безпеки жодні з них не можуть виправдати вторгнення до мирної сусідньої держави. Я хотів би підкреслити, що Україна є жертвою агресії, яка мала сміливість презентувати світу план миру”, – додав Шольц.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон на саміті миру у Швейцарії заявив, що передумовою для миру в Україні може стати лише допомога у відбитті російської агресії.

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