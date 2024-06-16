У Путіна зробили заяву щодо наступу РФ на Харківщині

Дмитро Пєсков висловився про наступ окупантів у Харківській області.

Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву про наступ окупаційної армії РФ на Харківщині та створення так званої "санітарної зони".

Про це пише пропагандистське видання РФ "РИА Новости".

Так, за словами Пєскова "створення санітарної зони на Харківщині продовжиться, доки російські регіони не будуть у безпеці від обстрілів київського режиму".

Нагадаємо, українські джерела та західні ЗМІ повідомили, що ЗСУ оточили групу до 400 російських військовослужбовців і захопили десятки російських солдатів у полон у Вовчанську на Харківщині. Аналітики ISW проаналізували заяви.

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