Польща – Нідерланди: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 16 червня у Гамбурзі, початок – о 16:00 за київським часом.

У неділю, 16 червня, збірні Польщі та Нідерландів зустрінуться в матчі першого туру групи D фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

В іншому матчі стартового туру квартету D позмагаються Австрія та Франція (17 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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Де дивитися матч Польща – Нідерланди

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Прогнози букмекерів на матч Польща – Нідерланди

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Нідерландів. На перемогу "Помаранчевих" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,00. Виграш поляків – 6,10.

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