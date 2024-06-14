Румунія – Україна: прогноз і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Команда Сергія Реброва вважається фаворитом першого для себе поєдинку на континентальній першості.

У понеділок, 17 червня, збірна України зустрінеться з національною командою Румунії у своєму стартовому матчі фінального турніру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що збірна України на континентальній першості змагатиметься у групі Е. Крім Румунії, суперниками "синьо-жовтих" є Бельгія та Словаччина, які очний матч стартового туру також проведуть 17 червня, початок – о 19:00 за київським часом.

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Прогнози букмекерів на матч Румунія – Україна

Букмекерські контори вважають збірну України фаворитом її першого матчу на Євро-2024. На перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2,04. Нічия – 3,40. Виграш Румунії – 4,00.

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Після гри з Румунією на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що букмекери оцінили шанси збірної України на вихід із групи та перемогу на Євро-2024.

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