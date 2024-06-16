Румунія – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2024

У понеділок, 17 червня, збірна України зустрінеться з Румунією в матчі першого туру Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

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На континентальній першості команда Сергія Реброва змагатиметься у групі Е. Крім Румунії, суперниками "синьо-жовтих" є Бельгія та Словаччина, які очний матч стартового туру також проведуть 17 червня, початок – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна.