Підсумкова декларація Саміту миру у Швейцарії: які країни не підтримали фінальний документ

Підсумкову декларацію Саміту миру в Швейцарії не підтримали присутні на міжнародному форумі партнери Росії по БРІКС та одна країна ЄС.

Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Серед тих, хто не підписав комюніке за підсумками Саміту миру у швейцарському Бюргенштоку – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія, Вірменія, Словаччина та ОАЕ.

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Чотири країни з цього переліку — Бразилія, Індія, Південно-Африканська Республіка, та Об’єднані Арабські Емірати — разом з Росією входять до міжурядової організації БРІКС. У цьому об’єднанні Китай, який не прислав свого представника на саміт миру у Швейцарії, грає ключову роль як представник Глобального півдня, що виступає за реформу чи повалення сучасного світового порядку. Росія, яку не запрошували на цей міжнародний форум, вважає БРІКС частиною своєю боротьби проти Заходу, щоб впоратися із санкціями через вторгнення в Україну.

Словаччина, уряд якої віднедавна очолює проросійський премьєр-міністр Роберт Фіцо, - єдина країна Євросоюзу, яка не підтримала комюніке.

Загалом підсумкову декларацію мирного саміту щодо України підтримали 80 країн та 4 організації. При цьому серед її підписантів – Угорщина, Сербія, Грузія, Катар та Туреччина.

Нагадаємо, напередодні, 15 червня, у Швейцарії розпочався Всесвітній саміт миру, на якому присутні представники близько ста країн. Лідери світових держав висловили свою підтримку Україні у боротьбі з російською збройною агресією, а так звані "мирні" пропозиції Путіна були розкритиковані як пропагандистські та неприйнятні. Про головні заяви першого дня Саміту миру читайте на ТСН.ua.

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