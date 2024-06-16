Зеленський відповів, чи вистачить допомоги США для перемоги

Також Зеленський визнав, що американська допомога запізнюється на фронт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що допомога США є достатньо серйозною, але її недостатньо для перемоги над Росією.

Про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції на Саміті миру

"Допомога є, є серйозні пакети. Чи її достатньо, щоб перемогти. Ні. Чи вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим. Працюємо над цим щодня. Дякую", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 15 червня у Швейцарії розпочався Всесвітній саміт миру, на якому присутні представники близько ста країн.

Про головні заяви першого дня Саміту миру читайте на ТСН.ua.

Сьогодні, 16 червня, президент Зеленський заявив, що сподівається на якнайшвидше проведення Другого саміту миру. Також він сказав, що Росія може вже завтра розпочати переговори щодо припинення війни.

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Більшість країн не хоче навіть тиснути росіянам руки! Зеленський про діалог з окупантом

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