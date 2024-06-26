Нова війна на Близькому Сході неминуча: загрозлива стаття WSJ

Питання війни між Ізраїлем та Іраном полягає лише в часі – зараз чи трохи згодом.

Ізраїль стоїть перед стратегічним вибором щодо Ірану — починати війну вже зараз чи пізніше. Поточна політична ситуація для війни несприятлива, але стратегічні умови згодом тільки погіршаться.

Таку думку висловив президент Йорктаунського інституту, ексофіцер ВМС США Сет Кропсі у статті для The Wall Street Journal.

На думку експерта Іран мріє стерти Ізраїль з політичної карти світу як унікальну єврейську державу. Для цього режим аятол використовує стратегію виснаження і намагається втягнути Ізраїль у нові конфлікти, щоб тиснути на нього з усіх боків.

Йдеться не тільки про нові осередки бойових дій, а й про дипломатичний тиск та маніпуляції в ЗМІ – всі важелі, до яких зможе дотягнутися Тегеран, щоб затягнути конфлікт. При цьому Тегеран добре усвідомлює, який потенціал має ізраїльська армія, яка зараз успішно адаптувалася до складних умов ведення бойових дій в Секторі Гази.

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) має потужні авіацію, артилерію та бронетанкові підрозділи. Якщо ізраїльтяни спрямують їх на північ у бік Лівану, під загрозою повної ліквідації опиниться найпотужніша маріонетка Тегерану – терористична організація "Хезболла".

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При цьому глобальна іранська стратегія стримування передбачає тиск на США та загрозу масованих ракетних ударів по території Ізраїля. У цій стратегії ХАМАС є найбільш очевидним елементом, якому відведена важлива роль у знищенні єврейської держави.

Іран зацікавлений в тому, щоб терористи ХАМАС не тільки зберегли контроль над Сектором Гази, але й очолили весь палестинський рух. На думку автора статті це буде можливо, якщо Ізраїль змусять прийняти "мирну угоду", яка дозволить інтегрувати ХАМАС у Палестинську адміністрацію, наразі очолювану ФАТХ (Рухом за національне визволення Палестини). Тоді Західний берег річки Йордан може стати ще однією точкою тиску на Ізраїль.

"Єдиний спосіб для Ізраїлю запобігти цьому — фактична окупація Гази. Ізраїль повинен продемонструвати жителям Гази, що якою б не була формальна влада на цій території, ЦАХАЛ не дозволить ХАМАСу або подібним терористичним організаціям повернутися", — наголосив Кропсі.

Тегеран вже активізував прихильників ісламізму по всьому світу, щоб посилити громадський тиск на Ізраїль. Руками своїх маріонеток Іран хоче змусити Захід вимагати від Ізраїля згоди на припинення війни. Водночас опір ізраїльтян цьому проіранському тиску відокремлює його від США та інших союзників, що за задумом Тегерану призведе до затягування війни й зробить Ізраїль міжнародним вигнанцем.

Кропсі зазначає, що попри потужну для такої маленької країни армію, Ізраїль має слабкі місця і потребує військової допомоги та гарантій безпеки, в першу чергу від США, щодо стримування інших великих держав від втручання.

Проте Ізраїль став заручником допомоги Сполучених Штатів. Тепер це стало стратегічною перешкодою зусиллям ізраїльтян захистити свою державу – частково через погану ізраїльську комунікацію, але в першу чергу через "американську стратегічну ірраціональність", вважає Кропсі.

В результаті цілком ймовірно, що Ізраїлю доведеться відтермінувати війну проти ліванської "Хезболли" до наступного року, щоб дочекатися зменшення політичного тиску на президента США після осінніх виборів і, можливо, більш лояльної адміністрації в Білому домі.

"Але Ізраїль не має ще одного року. Чим довше він зволікає з наступом на "Хезболлу", тим імовірнішим стає справжній розрив з Америкою. Постійна мобілізація підриває військовий та економічний дух Ізраїлю. На півночі повинні бути швидкі дії, з американським схваленням або без нього. Це має бути широкомасштабна повітряна кампанія, яка завдасть удару по іранських командних пунктах і іранських союзниках в Сирії та Лівані. Стратегічні умови не ідеальні, але очікування не зробить їх кращими", — застеріг Кропсі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу жорстко прокоментував пропозицію Байдена щодо припинення вогню у Секторі Гази. Ізраїльський прем'єр заявив, що ЦАХАЛ близький до завершення поточної наземної операції на півдні Сектору Гази, але це не означає, що війну проти ХАМАС закінчено.

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