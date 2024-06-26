"Цей сценарій Україна проживала 100 років тому": Арестович про перебіг війни

На його думку, Захід не дасть Росії захопити Україну, але не дасть Україні коштів розгромити Росію.

Скандальний екс-радник ОП та блогер Олексій Арестович вважає, що у випадку, якщо росіяни прорвуть українську оборону та стрімко просуватимуться – західні партнери готові ввести війська та стати по Дніпру, щоб не дати РФ захопити всю Україну.

Про це Арестович написав у Telegram.

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"За такого сценарію втратимо Лівобережжя. Цей сценарій Україна проживала 100 років тому. Тодішня влада швидко втрачала лояльність громадян через проведення відповідної внутрішньої політики. Внаслідок чого – Київ вирушили захищати лише 300 студентів (йдеться про бій під Крутами – Ред.)", – каже скандальний екс-радник ОП.

Також він вкотре згадав про нібито помилковість "вузького національного проекту у великій різноманітній Україні". Таким чином екс-радник ОП фактично повторив тези диктатора Путіна до повномасштабного вторгнення, де той заявляв про необхідність федералізації України (зараз Путін, схоже, взагалі має намір стерти Україну з лиця землі, якою б вона не існувала).

Арестович впевнений, що Україна йде тим же шляхом, що й понад сто років тому, "а можливості згорнути з нього дедалі менше".

"Ключ до ситуації – заміна ідеологічного програмного забезпечення країни та розворот держави обличчям до громадянина, а не позбавлення його прав", – вважає він.

На його думку, Захід не дасть Росії захопити Україну, але не дасть Україні коштів розгромити Росію.

"Цю політику послідовно проводять наші партнери і немає жодних ознак, що вони її змінять", — підсумував Арестович.

Раніше Олексій Арестович заявив, що має намір подати свою кандидатуру на вибори президента.

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