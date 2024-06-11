Арестович цинічно прокоментував бійку медиків та працівників військкомату в Одесі

Цю тему одіозний політик також не оминув увагою.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який втік за кордон, цинічно висміяв бійку медиків та працівників в Одесі. Він "порадив" організувати "Чемпіонат України", хто ще не бився зі співробітниками військкоматів.

Про це колишній політик написав на сторінці у телеграм-каналі.

"Абсолютно невідомо – на чий бік стануть поліція і пожежники, якщо викликати їх на бійку ТЦК і "швидкої". Думаю, останнє слово буде за "Службою газу". Хто тільки не бився з ТЦК уже. Я думаю, пора ТЦК на ТЦК. Чемпіонат України", – йдеться у його дописі.

Нагадаємо, 11 червня у Мережі з'явилися відео бійки працівників ТЦК та медиків в Одесі. За словами очевидців, медиків швидкої допомоги утримували у ТЦК, а їхні колеги влаштували біля будівлі акцію протесту.

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