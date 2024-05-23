"Мудрий народ платить за свої рішення": Арестович підтримав критику українського генералітету

Арестович вважає, що "практично всю військову верхівку треба розганяти", але вже після війни.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович підтримав критику нардепки Мар'яни Безуглої на адресу українського генералітету та особисто головкома Сирського.

Про це Арестович написав у своєму Telegram.

За його словами, низка скандалів із генералітетом на тлі наступу РФ у Харківській області показує, що якість генералітету та військового керівництва України нібито незадовільна.

"Мудрий народ платить за свої рішення. Нехай навіть неусвідомлені. Спочатку ви колективно десятками років забиваєте на армію, потім армія забиває вас у посадках. І на вас — з усіма вашими "людиноцентричними" програмами", — каже одіозний ексрадник ОП.

Арестович вважає, що "практично всю військову верхівку розганяти треба на х*р". Але пропонує зробити це вже після війни.

"Якщо Україна найбільш фундаментальним чином не займеться армією після війни — шансів на другий раунд у неї вже не буде. А поки що — жах без кінця. Сподіваюся, не дуже довго — дякуючи Штатам і Франції", — підсумував він.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла після повернення з фронту назвала деяких генералів "злочинцями" та звинуватила їх у наступі РФ на Харківщині та провалі оборони на Покровському напрямку. Також вона попередила головкому Сирського про "останній дзвіночок".

Вона назвала військове керівництво України неефективним "совком", який знецінює людські життя.

Зазначимо, що призначенням Юрія Содоля на посаду командувача ОСУВ Хортиця обурився також і громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко, а також волонтер Ігор Лаченков.

Український воєнкор Юрій Бутусов, відомий своєю критикою на адресу Офісу президента, також визнав, що до Содоля э низка питань і ставлення до нього серед офіцерів м'яко кажучи неоднозначне.