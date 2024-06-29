Як Росію примусять заплатити за війну – The New York Times

Російські активи, які заморожені в Euroclear, європейські партнери України не наважуються відкрито конфіскувати.

На саміті Великої сімки в Італії знайшли спосіб опосередковано використати заморожені активи російського Центробанку у розмірі близько 200 мільярдів доларів, які зберігаються у бельгійській фінансовій компанії Euroclear.

Про це написав економічний оглядач Пітер Кой у своїй колонці для The New York Times

У своїй публікації аналітик зауважив, що запроваджені Заходом економічні санкції для покарання Росії за вторгнення до України не дають належного ефекту.

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Водночас російські активи, які заморожені в Euroclear, європейські партнери України не наважуються відкрито конфіскувати, щоб допомогти нашій державі вистояти проти агресії РФ.

"G7 заявила, що активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить своє вторгнення та не виплатить репарації за шкоду, яку вона завдала Україні. Але Україна бореться за своє життя і потребує грошей зараз, а не після того, як завдано шкоди", - наголосив Пітер Кой.

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Однак, за його словами, цього місяця на саміті G7 в Апулії, Італія, було досягнуто попереднього компромісу: група союзників спільно позичить Україні 50 мільярдів доларів на військові зусилля, а позика буде погашена за рахунок доходів від російських активів.

"Я розумію, що європейці хочуть, щоб їхні інституції вважалися надійними місцями для зберігання грошей, але рішення полягає в тому, щоб G7 виступила єдиним фронтом. Якщо всі члени G7 діятимуть разом, щоб захопити російські активи, Росія та інші потенційні злочинці не зможуть протистояти одній нації іншій. Зараз не час для невпевненості", - підсумував автор колонки.

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Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні за підсумками саміту G7 в Італії повідомила, що позику розміром 50 мільярдів доларів Україні нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, "Японія, відповідно до конституційних обмежень".

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