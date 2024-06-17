Нетаньягу розпустив військовий кабінет Ізраїлю: в чому причина

Беньямін Нетаньягу пояснив, чому ухвалив таке рішення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпустив військовий кабінет країни, який створили 11 жовтня 2023 року у відповідь на напад бойовиків ХАМАС.

Про це пише CNN 17 червня із посиланням на ізраїльського чиновника.

Нетаньягу ухвалив рішення після того, як лідер опозиції та ексміністр оборони Бені Ганц оголосив про свій вихід з організації минулого тижня, взявши з собою Гаді Айзенкота, одного з трьох спостерігачів військового кабінету.

Також читайте Захід закликає Ізраїль до стриманості та не атакувати Іран у відповідь: гостра відповідь Нетаньягу

"Тепер, коли надзвичайного уряду єдності більше немає, військовий кабінет, що виник у рамках цієї угоди, більше не актуальний", – пише The Times of Israel із посиланням на чиновника Ізраїлю.

Відомо, що Нетаньягу і міністр оборони Йоав Галлант проведуть невеликі спеціальні консультації з іншими чиновниками для ухвалення ключових рішень щодо війни, а потім попросять остаточного схвалення у ширшого кабінету безпеки.

Раніше прем’єр Ізраїлю повідомив, коли закінчиться війна проти ХАМАСу.

Читайте також провідні новини дня: