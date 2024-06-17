Українські школярі винайшли унікальний пристрій для ЗСУ: що відомо

Українські учні побували на фіналі міжнародного ІТ-конкурсу і зібрали безпрецедентну кількість нагород. Нашій семикласниці окрему нагороду вручив Гугл. І як на конкурс у Бухарест доїхала українська делегація, коли просто на кордоні їхнього водія забрав ТЦК - у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Школярі винайшли детектор дронів

Олександр і Макар з Чернігова. Закінчують 11 клас і здобули найвищу нагороду на міжнародному ІТ конкурсі. Хлопці змайстрували детектор дронів.

"Завдяки Ші він виявляє дрони у повітрі. На даний момент він розрахований на виявлення FPV-дронів", - кажуть юні винахідники.

Пристрій компактний. Його, кажуть, можна легко повісити в бліндажі, або просто на бронежилет. Щоби продемострувати як він працює, є власноруч зроблений FPV-дрон.

До детектора вони розробили програмне забезпечення. Пристрою можна задавати необхідний радіус і програмувати, які саме виявляти безпілотники.

Олександр і Макар

Водія автобуса, який віз дітей, на Закарпатті забрали до ТЦК

Цей свій винахід оцінили в Україні і делегували представляти на міжнародний ІТ-конкурс "Інфоматрікс". Це масштабні змагання серед молоді із програмування, комп'ютерного мистецтва та робототехніки. Цьогоріч фінал проходив у Бухаресті. Біля трьохсот учасників із 17 країн світу і чимала делегація від України. Хоча наші могли й не доїхати. Водія автобусу, що віз групу юних винахідників, забрали працівники ТЦК. У центрі, який організовував цей трансфер, кажуть, діти прочекали чотири години, поки знайшли заміну. Зрештою, всі доїхали.

Детектор дронів, який винайшли школярі

"Від України 41 учасник найбільше серед усіх. У нас розумна і мотивована молодь", - каже координатор національного етапу Міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів "Інфоматрикс" Володимир Комендантов.

"Гугл" відзначив ученицю 7 класу з Києва

Українська делегація здобула безпрецедентну кількість призових місць у 23 із 24 номінацій. Семикласниця Катерина отримала бронзу. Вона - учениця Київської дитячої інженерної академії і на міжнародний конкурс возила міні-робота сумо.

Між міні-роботами на конкурсі проводять цілі батли. За правилами - робот має виштовхнути свого суперника за межі кола. Робота української учениці відзначила компанія "Гугл".

"Всі зробили з металу. А у нас на 3D і це дуже круто. Мені подарував "Гугл" годинник. Але я вирішила що краще подарувати його Іллі, він більше заслужив", - каже дівчинка.

Катерина та Ілля

Роботи дітей - не "про життя, а про виживання"

Ілля учень цієї ж академії, він змагався у категорії "Комп'ютерне мистецтво". На конкурс возив свою роботу про буденність.

"Я як це бачу – вона нас іноді поглинає і я спробував зобразити за допомогою графіки. Все моїми руками, нічого з інтернету не взято. Тільки моделювання 250 годин зайняло", - каже він.

За цю роботу дали срібло. Журі міжнародного конкурсу зауважило - роботи українських дітей не про життя, а про виживання.

Хлопці з Чернігова планують відправити детектор дронів на перші тести до військових. У Макара на війні рідний тато. пішов у військо у перший же день повномасштабного вторгнення.

Пристрій перед відправкою, хочуть зробити міцнішим, щоби не ламався. А після відгуків військових ще вдосконалювати.

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Нагадаємо, 14-річний школяр з Івано-Франківська два роки збирає гроші на ЗСУ.

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