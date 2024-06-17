Курс валют в Україні: долар раптово здорожчав, курс іде до 42 гривень – що робити

Минулого тижня головних новин на фінансовому ринку було дві: чергове зниження Нацбанком облікової ставки, тобто відсотка річних, під який НБУ кредитує комерційні банки, з 13,5% до 13% річних і зміна тренду курсу долара з низхідного на висхідний. Показник у 41 грн/долар знову було перевищено.

Що буде з курсом на наступному тижні, що наразі вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (17-23 червня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Хоча рішення НБУ про чергове зниження облікової ставки було прийнято у четвер, 13 червня, долар почав дорожчати вже від понеділка, 10 червня. Нагадаємо: зниження облікової ставки може стати чинником здешевлення національної валюти щодо долара.

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, ставку знижено з урахуванням невисоких показників інфляції та балансу ризиків для подальшого зростання цін. Нижча облікова ставка, за його словами, сприятиме відновленню економіки, бо подешевшають кредити.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, у понеділок готівковий долар подорожчав у середньому на 10 коп. як у продажу так і в купівлі, тобто до 40,83 і 40,24 грн/долар. Надалі динаміка сповільнилась, однак на кінець робочого тижня курс зріс до 41,06 грн/долар у продажу і 40,48 у купівлі. На неділю, 16 червня, курс зафіксувався на рівні 41,05 і 40,52 грн/долар відповідно.

Найнижча ціна продажу долара була 40,95 грн/долар (+40 коп. за тиждень), найвища – 41,50 грн/долар (+60 коп.). Максимальний курс купівлі становив 40,85 (+35 коп. за тиждень).

А от євровалюта дорожчати не поспішала, навпаки, у понеділок її середній курс знизився на 13 коп. або до 44,34 грн/євро у продажу і на 12 коп., або до 43,55 грн/євро у купівлі. У четвер, 13 червня, курс повернувся до попередніх значень, надалі знову дещо впав і на неділю, 16 червня, встановився на рівні 44,38 грн/євро (-7 коп.) і у купівлі – до 43,64 (-5 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу повільно підвищувався весь тиждень. На неділю, 16 червня, він був 41,06 грн/долар (+8 коп.).

Курс купівлі, як і попереднього тижня, нагадував синусоїду з трьома послідовними максимумами у 39,87, 40,35 і 39,85 грн/долар і двома мінімумами між ними у 39,65 і 39,63 грн/долар. Тобто коливання цього разу були у межах 75 коп., це значно менше, ніж тижнем раніше, коли вони досягли 1,30 грн. А от у неділю, 16 червня, середній курс купівлі долара помітно підвищився і досяг 40,70 грн/долар. Очевидно, міняйли не просто скуповували долари перед новим робочим тижнем, а ще й сподівались на подальше зростання курсу.

Середній курс євро у нелегалів у понеділок знизився до 44,30 (-13 коп.) грн/євро у продажу і 44,11 (-9 коп.) грн/євро у купівлі, у четвер зріс відповідно до 44,45 і 44,23, надалі знову пішов донизу і на неділю, 16 червня зупинився на 44,33 і 44,07 грн/євро. Тобто за тиждень євровалюта здорожчала на "чорному" ринку у продажу на 3 коп., у купівлі здешевшала на 4 коп.

Нацбанк по-різному міняв курси двох основних світових валют. Якщо долар за тиждень, від 10 до 17 червня, здорожчав на 40 коп., до 40,65 грн, то євро здешевшав також на 40 коп., до 43,47 грн.

Очевидно, що співвідношення долар/євро змінилось на користь долара – з 1,09 до 1,07 долара за євро.

"Мета зниження облікової ставки – стимулювати розвиток економіки України, але це може призвести до прискорення девальвації гривні. Не вважаю, що тут є щось критичне", – зауважив Олександр Охріменко.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти вважають: долар і надалі дорожчатиме, хоча й повільно.

Олександр Охріменко прогнозує, що поточного тижня готівкова гривня утримається у коридорі між 40,8 і 41,5 грн/долар.

"Курс буде досить волатильним, тобто коливатиметься щодня то вгору, то вниз, але висхідний тренд продовжиться", – уточнив Охріменко.

Олег Пендзин зауважив, що офіційний курс долара за півріччя практично досяг середньорічного показника у 40,7 грн/долар, закладеного у законі про держбюджет на 2024 рік. Враховуючи що, у попередні місяці курс був нижчим, це, на думку експерта, означає: надалі долар ще подорожчає.

"Цього не станеться відразу, однак на поточному тижні продовжиться повільна девальвація гривні, курс продажу готівки триматиметься вище 41,2 грн/долар, курс купівлі наблизиться до 40,7 грн/долар", – вважає Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин дав досить песимістичний прогноз. Експерт констатував, що дно низької інфляції в Україні пройдено в березні-квітні. Зараз вона набиратиме обертів за рахунок подорожчання з червня електроенергії, енергетичного обладнання, пального, цін у сфері послуг та ресторанному бізнесі.

"Традиційних помірних трендів червня, та дефляційних тендецій у липні годі чекати, за підсумками року можемо дійти до 9,9% інфляції, – вважає Андрій Шевчишин. – Безготівковий ринок намацав межі коливань, зараз вони 40,15-40,75 грн/долар. Але це пауза, девальваційний тренд зберігається, на найближчі тижні можливий ріст на міжбанку до 40,75 – 40,98 грн/долар. На поточному тижні готівкова гривня ще подорожчає і коштуватиме помітно вище 41 грн/долар у продажу, але нижче 42 грн/долар".

Продавати чи купувати валюту

Експерти дали неоднозначні поради.

Олег Пендзин говорить, що наявні депозити під 15-16% річних залишаються вигідними навіть при теперішньому досить високому курсу долара.

"А от надалі потрібно буде рахувати, що краще, бо після нинішнього зниження облікової ставки комерційні банки обов’язково зменшать відсоток при відкритті нових депозитів, – аналізує Олег Пендзин. – Долар у другій половині року дорожчатиме, тому, можливо, варто звернути увагу на тримісячні депозитні сертифікати, по яких відсоток поки на рівні 16,5%".

Андрій Шевчишин підтвердив, що банки активно зменшують відсоткові ставки по гривневих депозитах. У травні відсотки по депозитах для населення впали до середнього рівня 11% в гривні (-2%). Не дивлячись на це, гривневі депозити населення зросли майже до 737 млрд грн (+2,1%).

Експерт також відзначив: одночасно попит населення на валюту залишається підвищеним, але не таким значним, як на початку червня. Однак він вважає, що на поточному тижні варто зачекати з її купівлею. А продавати валюту варто за крайньої необхідності і тоді, коли курс купівлі банками буде максимальним.

"Останнім часом бачимо невеликі коливання курсу купівлі вгору-вниз, тому якщо сьогодні дешевше, ніж учора, то завтра знову має бути дорожче", – уточнив Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко не дав однозначної поради, купувати чи продавати валюту.

"Зараз точно не можна заробити на зростанні курсу долара, бо воно незначне. Той, хто вже має долари "під матрацем", нехай їх там тримає. У кого є депозити у гривні – нехай будуть, поки не закінчиться термін договору. Хто має надлишки готівкової гривні на руках – нехай думає. Наразі вигідніше за все придбати найнеобхідніші товари, аби спокійно пережити важку зиму", – вважає експерт.

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