Маленького хлопчика висадили з літака через поведінку: що він утнув (відео)

Переповнений рейс був затриманий на годину через те, що дитина відмовилася пристебнути ремінь безпеки.

Про це повідомляє El Colombiano.

Розлючені пасажири рейсу 4049 авіакомпанії Latam, що мав летіти з Санта-Марти до Боготи, Колумбія, залишилися чекати на злітній смузі, поки хлопчик не слухався свого батька.

Зрештою, капітан був змушений повернутися до виходу на приземлення після того, як хлопчик не послухався бортпровідників.

Пасажири кричали на стюартів, щоб ті забрали хлопчика. Малюка і його батька врешті-решт вивели з літака.

Berrinche de un niño retrasó vuelo Santa Marta-Bogotá ⤵️https://t.co/Ba0VZEtXji pic.twitter.com/dLU8rzEMxW — El Informador Santa Marta (@ElInformador_SM) June 13, 2024

Стюардеса сказала: "Шановні пасажири, повідомляємо вам, що в разі недотримання правил польоту ми не можемо розпочати політ. Вони не були дотримані, нам довелося повернутися. І зараз ми чекаємо на пасажирів, які не дотримувалися правил, щоб вони вийшли з літака. Ми не можемо розпочати політ таким чином з міркувань безпеки".

Повернувшись до виходу на приземлення, працівник авіакомпанії підійшов до батька і сина, перш ніж пара зійшла з літака.

Нагадаємо, декілька днів тому пасажири були змушені роздягнутися після того, як опинилися в пастці в літаку-"сауні" в аеропорту в Греції. Люди на борту літака, що мав летіти до Дохи, Катар, важко дихали і рясно пітніли після того, як застрягли на злітній смузі щонайменше на три години.

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