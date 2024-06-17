Скільки цивільних українців вбили росіяни: генпрокурор назвав цифру

Російські окупанти вбили вже понад 12 тисяч цивільних в Україні.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Російські загарбники вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину. Це лише підтверджені дані", - сказав він.

За словами генерального прокурора, правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, серед них 301 випадок сексуального насильства.

Раніше повідомлялося, що в СБУ розслідували понад пів сотні тисяч фактів порушення звичаїв війни, серед яких і знущання над цивільними. За свідченнями потерпілих та свідків, допити і катування здійснювали співробітники російської ФСБ, а також військові, росгвардійці, бойовики так званої "Донецької народної республіки" та особовий склад "Групи Вагнера".

Варто зазначити, що тортури над людьми в окупованій частині Херсонщини особливо посилилися напередодні так званих виборів Путіна.

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