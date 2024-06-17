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Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла

Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла

Відключення світла будуть менш тривалими / Фото: Getty Images

Рішення може бути ухвалено вже завтра.

Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. 

Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в інтерв’ю "Київ 24".

"Наразі на завершальному етапі робота з оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії", – сказав він.

За словами Бойка, зміни, які готує уряд дозволять розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити їх тривалість.

"Я очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра", – додав він.

Нагадаємо:

Українська енергетика перебуває в складній ситуації і відключення будуть нормою цього літа і взимку, заявив член наглядової ради "Укренерго", радник прем'єра Дениса Шмигаля Юрій Бойко.

"У цих умовах нам доведеться жити до серпня. Серпень-вересень — я очікую незначне покращення через вихід з ремонту атомної генерації", — заявив він.

Щоб покрити дефіцит, Україна мусить імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини і Молдови.

Найближчими днями "Енергоатом" виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник. З огляду на це, а також на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись.

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