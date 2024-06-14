"Енергоатом" виведе в ремонт п’ять енергоблоків АЕС: відключення можуть почастішати

В Україні вже за тиждень "Енергоатом" виведе в ремонт п’ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.

Про це в ефірі "Київ24" розповів енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

"Ми маємо дев'ять енергоблоків на підконтрольній території України. Шість енергоблоків, тобто 6 гігават, перебувають на тимчасово окупованій території - це Запорізька АЕС. За такої ситуації атомна генерація становить основу нашої енергосистеми. До цього були в ремонті два енергоблоки. В нас залишилось виведення в ремонт ще шести енергоблоків. Один з них вже виводиться. Через тиждень будуть виводитись останні п'ять енергоблоків", - розповів фахівець.

За його словами, минулого року "Енергоатом" одночасно виводив вісім з дев'яти енергоблоків. Тоді, каже Ігнатьєв, рятувала сонячна генерація. До слова, саме сонячна погода минулого тижня рятувала українську генерацію.

"Наразі виробництво електроенергії впало від сонячних електростанцій майже на 20%, бо маємо дощову похмуру погоду останніми днями", - додав Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, видання BBC описало найпохмуріший сценарій зими в Україні. Зокрема, наголошується, що Київ купує електроенергію в Європейському Союзі, щоб покрити свій дефіцит. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати його повністю.

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