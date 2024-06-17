Путін цього тижня відвідає Північну Корею – заява Кремля

Диктатор Володимир Путін також поїде до В'єтнаму.

Президент Росії Володимир Путін приїде з офіційним візитом до Північної Кореї 18-19 червня та В'єтнаму – 19-20 червня, начебто на запрошення керівництва цих країн.

Про це повідомили у Кремлі.

"На запрошення Голови Державних справ КНДР Кім Чен Ина Володимир Путін 18-19 червня відвідає з дружнім державним візитом Корейську Народно-Демократичну Республіку", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту Путіна до В'єтнаму заплановано обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, питання міжнародного та регіонального порядку денного, додали у прес-службі Кремля.

Також за підсумками переговорів Путіна у В'єтнамі планується ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

"Дружба" Путіна та Кім Чен Ина

Північна Корея та Росія поглибили дипломатичні зв'язки після того, як диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України 2022 року. Путін за весь час на посаді відвідував КНДР один раз – 2000 року, тоді лідером КНДР був Кім Чен Ір.

Кім Чен Ин востаннє приїжджав до Росії у вересні 2023 року.

Путіна та Кім Чен Ина тісно пов’язує війна РФ проти України. Адже ні для кого не секрет, що Росія отримує від КНДР зброю, зокрема ракети, якими окупанти завдають ударів по мирних містах України.

Північна Корея залишатиметься важливим ідеологічним союзником для Кремля, особливо з огляду на те, що Росія намагається перенести російсько-українську війну в дискурс глобального протистояння з Заходом.

Безумовна підтримка Пхеньяном російської агресії дуже сильно грає на руку Кремлю, а сама Північна Корея також потребує ідеологічного союзника, щоб побороти власну міжнародну ізоляцію й мати можливість більш впевнено проводити власну агресивну політику.

Росія, у свою чергу, потенційно може допомогти з вирішенням економічних та гуманітарних проблем всередині КНДР.

На початку 2024 року видання Bloomberg повідомило, що Путін, через дефіцит озброєння, звернувся до глави Північної Кореї Кім Чен Ина з проханням надати балістичні ракети малої дальності та понад один мільйон артилерійських снарядів.

Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За словами експертів, північнокорейські ракети подібні за розміром і динамікою польоту до російських ракет "Іскандер". Уламки, ймовірно, північнокорейських ракет, знаходили після ударів РФ по Харкову на початку січня.

За даними Білого дому однією з придбаних у КНДР ракет Росія вдарила по Запорізькій області наприкінці 2023 року.

За останніми даними, Північна Корея відправила до Росії контейнери, в яких може зберігатися близько 5 мільйонів артилерійських снарядів.

В обмін на боєприпаси Росія надіслала до Північної Кореї технології, які допоможуть їй у реалізації планів із розгортання цілої низки супутників-шпигунів, а також звичайне озброєння.

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