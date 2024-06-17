На Полтавщині ворог влучив у цивільну інфраструктуру: є постраждалі

Внаслідок влучання російської ракети в об'єкт цивільної інфраструктури є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Російські війська влучили в цивільну інфраструктуру в Полтавському районі на Полтавщині.

Про це повідомив Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Інформація уточнюється", – зазначив він.

О 14:04 Повітряні сили повідомляли про ракету, яка летіла в напрямку Полтавщини. Потім у Полтаві було чутно вибух.

Нагадаємо, раніше аналітики зробили прогноз, на якому напрямку росіяни можуть піти в наступ.

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