Як Кім Чен Ин тестує свої ракети у війні Путіна проти України – Bloomberg

Новий арсенал балістичних ракет Північної Кореї готовий до першого реального випробування на полі бою в Україні.

Президент Росії Володимир Путін через дефіцит озброєння звернувся до глави Північної Кореї Кім Чен Ина з проханням надати балістичні ракети малої дальності та понад один мільйон артилерійських снарядів. За словами експертів, північнокорейські ракети, які вже отримала РФ, подібні за розміром і динамікою польоту до російських ракет "Іскандер".

Про це пише Bloomberg.

Доповідь Центру стратегічних і міжнародних досліджень показала CSIS, що американська система протиповітряної оборони Patriot досі була значною мірою ефективною у протидії російським ракетам. У червні 2023 року, коли Росія намагалася вивести з ладу батарею Patriot, що захищала Київ, система збила всі 34 ракети "Іскандер" і "Кинджал", випущені Росією.

Це попередження Володимиру Путіну щодо ракет KN-23 і KN-24 (твердопаливних тактичних балістичних ракет виробництва Північної Кореї - ред.), які, як вважають, йому постачає Кім Чен Ин.

Північнокорейські ракети розроблені для швидкого розгортання, маневреності в польоті та надійного ураження цілей із певним ступенем точності. Проте цього може бути недостатньо.

"Система протиракетної оборони Patriot повинна бути здатна перехоплювати балістичні ракети малої дальності Північної Кореї, враховуючи її ефективність проти російських "Іскандерів", - сказав Шаан Шейх, співробітник проєкту протиракетної оборони аналітичного центру CSIS.

Від 2019 року армія Північної Кореї випустила близько 120 своїх ракет під час випробувань і, ймовірно, має на меті створити арсенал, який згодом може досягти тисяч одиниць.

Згідно з даними, зібраними Корейським інститутом аналізу оборони, ракети Північної Кореї коштують близько 5 мільйонів доларів за одиницю, але витрати Кім Чен Ина, ймовірно, знизилися від того часу, оскільки він нарощував виробництво.

"Це робить продажі зброї потенційно значним рушієм іноземних доходів або важливих товарів з-за кордону, чого так потребує економіка Північної Кореї, яка постраждала від санкцій. Тим не менш, ізольований режим Кіма, який давно використовує підозрілу діяльність для отримання грошей, не просто надає ракети Путіну з комерційних причин. Використання північнокорейських ракет, здається, досить нове, і даних про їхню ефективність, ймовірно, мало. Будь-яка інформація, яку Кім може отримати про ефективність своєї зброї в реальних боях, також може допомогти його режиму вдосконалити майбутні розробки та стратегії нападу", - йдеться у матеріалі.

"Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також дає КНДР цінну технічну та військову інформацію", - йдеться у спільній заяві Держдепартаменту США цього та близько 50 країн.

Уламки, ймовірно, північнокорейських ракет, знаходили серед уламків від ударів по Харкову на початку січня.

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Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив журналістам, що ракети за ключовими характеристиками відрізняються від російських моделей, і він вважає, що вони були з Північної Кореї.

Передавання таких ракет з Північної Кореї з радіусом дії приблизно 400-800 кілометрів збільшує кількість озброєнь, які Кремль може використати для нападу на Україну.

"Передавання Північною Кореєю кількох десятків SRBM (балістичних ракет малої дальності) буде вітатися Москвою, яка вичерпала свої довоєнні запаси, незважаючи на зусилля збільшити виробництво ракет", - йдеться в останньому звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Тим часом Кім Чен Ин намагається ще більше модернізувати свій арсенал. Його режим розпочав рік із запуску нового типу боєголовки, яка, за його словами, рухається на високих швидкостях і обертається в повітрі. Боєголовка встановлена на ракеті середньої дальності, призначеній для ураження всіх японських і американських баз на острові Гуам.

Південна Корея та Японія розгортають батареї Patriot для захисту ключових територій від ударів Північної Кореї.

Згідно зі звітом Асоціації контролю над озброєннями, південнокорейські сили використовують вісім батарей PAC-2 і PAC-3 навколо Сеула, а сили США використовують системи PAC-3 в Японії на військових базах США, зокрема на Окінаві.

Відповідно до звіту Дослідницької служби Конгресу, система Patriot має потужний радар, який здатний відстежувати до 100 цілей, включно з крилатими ракетами, балістичними ракетами та літаки.

Наприкінці грудня Росія посилила свою кампанію бомбардувань, випустивши сотні ракет по містах по всій Україні, вбивши десятки людей. США встановили, що Росія, ймовірно, використала північнокорейські ракети під час цієї атаки.

"Надходження ракет з Північної Кореї, ймовірно, скоротить запаси ракет для батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони в Україні в рамках стратегії виснаження. У результаті члени НАТО в січні пообіцяли збільшити виробництво та закупівлю 1000 ракет Patriot для зміцнення протиповітряної оборони України вартістю $5,5 мільярдів", - пише видання.

Удари РФ північнокорейськими ракетами

Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За даними Білого дому однією з придбаних у КНДР ракет Росія вдарила по Запорізькій області. "КНДР нещодавно надала Росії пускові установки для балістичних ракет і кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з цих північнокорейських балістичних ракет по території України. Вона приземлилася у полі в Запорізькій області", — сказав Кірбі.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що не може підтвердити використання Росією цих ракет.

За даними джерел Defence Express, вже 2 січня 2024 року РФ вдарила по Харкову ракетою KN-23.

Аналітики Інституту дослідження війни (ISW) ще раніше писали, що Росія намагається отримати балістичні ракети з-за кордону, оскільки вони за певних обставин є більш ефективними для ураження цілей в Україні.

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